Declaraciones en 'Vanity Fair'

Las fotos desnuda de Scarlett Johansson eran para Ryan Reynolds

Redacción

02/11/2011

La actriz asegura que no se avergüenza de las imágenes, ya que "no era como hacer una porno, aunque eso tampoco tendría nada malo".

Scarlett Johansson ha hablado por primera vez de la ya conocido como "Operación Hackerazzi" durante una entrevista en exclusiva para Vanity Fair. Las fotos robadas fueron mandadas por la actriz a Ryan Reynolds hace tres años, cuando todavía eran pareja.

"Se las mandé a mi marido, no hay nada de malo en ellas", ha explicado la actriz, a la par que asegura que no se avergüenza de las mismas ya que "no era como hacer una porno, aunque eso tampoco tendría nada malo".

Según ha contado la protagonista, que pronto se puso en contacto con el FBI para encontrar al ladrón de sus fotos, ella sabe "cuáles son sus mejores ángulos".



Próxima cita 27 de diciembre

Christopher Chaney, de 35 años, fue arrestado en su casa el pasado 11 de octubre, acusado de 26 cargos por robo de identidad antes de ser liberado bajo fianza. Tras comparecer en la audiencia del juez Patrick Walsh, el pasado martes 1 de Noviembre, el acusado negó todos los cargos.

Ahora se ha fijado una nueva fecha en la que se determinará si Chaney es inocente o no. La vista será el próximo 27 de diciembre. Hasta entonces, el juez ha aumentado su fianza a 110.000 dólares (80.000 euros), le ha obligado a llevar un dispositivo electrónico que monitorice todos sus movimientos y le ha aconsejado que se abstenga de utilizar cualquier ordenador.