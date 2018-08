Gente Famosa

En 'Men's Health'

Henry Cavill demuestra por qué es el nuevo Superman

Redacción

04/11/2011

El actor no quería que un ordenador retocara ninguna parte de su cuerpoy decidió entrenar muy duro para conseguir un resultado que incluso a él le ha sorprendido.

Cuando le propusieron encarnar al mítico superhéroe Superman, Henry Cavill dejó claro que no quería que un ordenador retocara ninguna parte de su cuerpo, de modo que decidió entrenar muy duro para conseguir un resultado que incluso a él le ha sorprendido. El nuevo Superman ha confesado a Men's Health que el orgullo ha jugado un papel fundamental a la hora de ponerse en forma para el proyecto.

"Siempre tuve un enorme sentido del orgullo. Yo era como: 'No me pongáis sombras. No quiero que me dibujéis abdominales. No quiero que pongáis las cosas en su sitio. Quiero hacerlo por mí mismo. Quiero tener el cuerpo", ha confesado.

El actor ha sufrido toda una metamorfosis a base de trabajo duro y esfuerzo y la verdad es que el resultado es absolutamente inmejorable.

Así que ahora sabemos que detrás de este nuevo Superman no hay trampa ni cartón y que todo lo que enseña Henry Cavill es 100% real. Después de una temporada de durísimo entrenamiento, el joven, que de verdad se ha convertido en un hombre de acero, reconoce que ha encontrado en el gimnasio un nuevo hobby.