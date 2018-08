Gente Famosa

El 29 de noviembre, en Londres

A subasta el vestido de Amy Winehouse en la portada de 'Back to black'

08/11/2011

El objetivo de la iniciativa es recaudar fondos para la fundación de ayuda a la juventud que lleva el nombre de la artista.

El vestido que llevó Amy Winehouse para la portada de su exitoso álbum Back to black se subastará el 29 de noviembre, en Londres, a fin de recaudar fondos para la fundación de ayuda a la juventud que lleva su nombre, según han informado los organizadores.

La casa de subastas Kerry Taylor ha indicado que el modelo, firmado por la diseñadora Disaya, radicada en Tailandia, tiene un precio estimado de entre 10.000 y 20.000 libras (entre 11.600 y 23.300 euros). Se trata de un vestido corto de tirantes finos en color crudo y estampado con líneas construidas a base de pequeños topos, con un adorno de encaje en el escote. En la portada de Back to black, que salió en 2006 y del que se han vendido más de 3,2 millones de copias, Winehouse llevaba el diseño adornado con un cinturón rojo.



En aquel momento, explica, Winehouse no era aún tan conocida y otros diseñadores famosos habían rechazado prestar sus diseños para la fotografía de portada del álbum, que incluye grandes éxitos como "Rehab" y "You know I'm no good".

Tras la sesión en casa del fotógrafo Mischa Richter, el equipo de Winehouse devolvió el vestido a su creadora, quien ahora ha decidido sacarlo de su almacén para que sea subastado.

El dinero que se recaude irá a parar a la Fundación Amy Winehouse de ayuda a proyectos juveniles, puesta en marcha por los padres de la artista, Mitch y Janis, tras la muerte de su hija en Londres tras un larga batalla con el alcohol y las drogas.