Se ha intentado suicidar

Sinead O'Connor busca psiquiatra en Twitter

Redacción

13/01/2012

O'Connor sufre trastorno bipolar y ya había tratado de suicidarse en 1999 el día en que cumplía 33 años. La artista está desesperada y ha pedido ayuda a sus seguidores de la red social.

La cantante irlandesa Sinead O'Connor ha publicado en Twitter que la semana pasada intentó suicidarse y que hace dos días lo volvió a intentar en su casa de Los Ángeles, según ha informado el diario Huffington Post. O'Connor sufre trastorno bipolar y ya había tratado de suicidarse en 1999 el día en que cumplía 33 años.

"Tomé una sobredosis. Dios me quiere por aquí, pero no entiendo por qué", ha explicado la cantante de 45 años al diario The Sun. La artista tomó una sobredosis de pastillas el pasado jueves en Los Ángeles y después, ya de regreso en Dublín, volvió a intentar quitarse la vida.

Tal es la desesperación de la intérprete de "Nothing Compares 2 U", que ha solicitado la ayuda de un psiquiatra en Twitter. "Me gustaría daros las gracias por el gran apoyo que me habéis dado hoy. Ahora tengo muchísimos números, contactos y citas. He hablado con grandes psiquiatras e iré a algunos, pero por el momento he tenido que ir al hospital debido a mi tobillo roto (las cosas del destino)", ha escrito en Twitter.

"Le doy gracias a Dios de que exista Twitter y gente tan maravillosa. Ahora a trabajar. Buenas noches. Besos. No puedo dejar que esto me impida trabajar. Sólo quería daros las gracias a todos y deciros que os quiero", ha añadido.