Gente Famosa

35 aniversario

Alaska se desnuda en 'Interviú' y recrea sus portadas favoritas

Redacción

16/01/2012

"Yo no soy una chica de portada de revista masculina, flaca y perfecta. Pero en Interviú hay hueco para que una famosa haga una sesión de fotos insólita", ha dicho la artista.

La revista Interviú cumple 35 años y Alaska es la protagonista de la portada del aniversario. A la cantante todavía le quedan 18 meses para cumplir 50 años, pero no ha tenido ningún problema en posar recreando las portadas más famosas de la historia de la revista Inverviú. En la imagen de portada Alaska aparece caracterizada como Sara Montiel, uno de sus ídolos.

La artista ha declarado en numerosas ocasiones su fascinación por la revista y está encantada de poder salir en ella teniendo en cuenta que "no soy una chica de portada de revista masculina, flaca y perfecta, pero en Interviú hay hueco para que una famosa haga una sesión de fotos insólita", ha explicado.".



El resultado del reportaje no ha dejado indiferente a nadie. Alaska ha rememorado los desnudos más emblemáticos de la revista; con bata de cola como Isabel Pantoja, al estilo American Beauty como Ana Obregón, imitando a Belén Esteban de la que admite ser fan, emulando a Marta Sánchez, mostrando trasero tal y como hizo Inma de Gran Hermano 7 o hasta el posado futurista de Rocío Jurado.



Alaska no ha querido posar como Marisol porque ha asegurado que "no se encontraba cómoda con una postura tan natural". Asimsimo, ha almentado no haber podido simular a Terelu en la portada de Interviú, pero las fotos de Alaska se hicieron primero.