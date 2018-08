Gente Famosa

Vuelve pisando fuerte

Victoria Beckham regresa para la New York Fashion Week

Redacción

24/01/2012

La diseñadora protagoniza dos portadas. 'The Sun' y la revista japonesa 'Numéro' son testigo del regreso de la ex spice, que presume de su recuperación tras dar a luz a su hija Harper Seven en julio.

Victoria Beckham, en la portada de 'Numéro'. Victoria Beckham, en la portada de 'Numéro'.

Victoria Beckham ha vuelto y lo ha hecho a lo grande. La mujer de David Beckham ha llevado a cabo sus primeras sesiones fotográficas desde que diera a luz a su hija Harper Seven el pasado mes de julio. Victoria Beckham ha posado con tan solo un corsé blanco y ha presumido de una extrema delgadez en el diario The Sun. Además, en marzo, la exitosa revista japonesa Numéro sacará portada a la ex spice girl, tapada únicamente con un abrigo azul de Burberry.

En la entrevista ofrecida a la publicación japonesa, Victoria Beckham habla de su empresa y confiesa, por ejemplo, que exponer su trabajo frente a su propio marido le da tanto pánico, que el futbolista nunca ha asistido a alguna de sus . Con 37 años, la diseñadora, que en Numéro descarta por completo el supuesto lanzamiento de una línea infantil, está totalmente dedicada al posicionamiento de su firma en Internet. Delgadísima en 'The Sun' En la portada del periódico The Sun, la mujer de Beckham luce un nuevo peinado y una figura más delgada aún que lo habitual. Victoria ha asegurado que ya está calentando motores de cara a la Nueva York Fashion Week que se celebrará el próximo mes. Victoria Beckham, en una de las imágenes de la entrevista ofrecida en The Sun. Victoria Beckham, en una de las imágenes de la entrevista ofrecida en The Sun.

