Kate Moss reniega de Twitter

26/01/2012

El éxito mundial de la red social Twitter no ha seducido a la supermodelo, famosa durante años por su controvertida vida privada, pues prefiere proteger su intimidad.

La supermodelo británica Kate Moss es contraria a dar detalles al minuto de su vida en Twitter y le encanta la "telebasura", según confiesa en una entrevista publicada por el diario The Times. El éxito mundial de la red social Twitter no ha seducido a la supermodelo, famosa durante años por su controvertida vida privada, pues prefiere proteger su intimidad. "No puedo imaginar algo peor que el hecho de que la gente sepa lo que estoy haciendo en todo momento. Simplemente no lo entiendo. No lo pillo en absoluto. ¿Por qué querrían saberlo?", ha dicho Kate Moss, entre risas.

La modelo, de 38 años y bastante reacia a hablar con la prensa, ha concedido esa entrevista dentro de la campaña de promoción de la nueva colección primavera-verano de Mango, de la que es imagen y que presentó esta semana en Londres.



"Intento justamente lo contrario, que nadie sepa nada de lo que hago", ha declarado. Aunque no reniega de los aspectos positivos de la fama, la modelo reconoce que le gustaría no sentirse tan observada cuando entra en un supermercado.

"Intento llevar una vida lo más normal posible, pero a veces es un poco molesto. Aunque entiendo que no es un gran problema", ha admitido Moss, desde hace años una de las figuras más cotizadas de la industria de la moda y que ha sido imagen de marcas como Topshop, Rimmel o Longchamp.