Tras la entrevista de Heidi

Seal confía en una reconciliación con Heidi Klum

27/01/2012

Aunque la expareja hizo pública su separación el pasado fin de semana, ahora Seal parece tener dudas sobre la decisión tomada. "La quiero con todo mi corazón", ha declarado refiriéndose a Heidi Klum.

Para sorpresa de todos, el cantante Seal ha declarado en la televisión estadounidense que podría "reconciliarse con Heidi en un futuro". Si bien Seal y Heidi Klum hicieron pública su separación el pasado fin de semana, ahora Seal parece tener dudas sobre la decisión tomada.

El cantante acudió al programa de Piers Morgan para sincerarse y expresar los sentimientos que mantiene hacia su todavía esposa. "La quiero con todo mi corazón", ha declarado con absoluta firmeza el artista británico refiriéndose a Heidi.

"¿Cómo no vas a querer a la persona con la que has compartido ocho años?", ha añadido Seal durante su intervención en el talk show "Piers Morgan Tonight", de la cadena CNN. Sin embargo, el cantante es consciente de los hechos que motivaron su separación: "Por supuesto que hemos tenido problemas, de lo contrario no nos hubiésemos separado".

En el transcurso de la entrevista, Seal no ha dudado en mostrar el anillo de casado que aún conserva en su dedo anular. "Todavía llevo mi alianza de matrimonio porque todavía estoy casado con esa increíble mujer. Es un símbolo de respeto, de lealtad y de maravillosos recuerdos. Símbolo de esos cuatro pequeños milagros, cinco con Heidi, que se han producido en mi vida durante estos últimos ocho años", explicaba el cantante visiblemente emocionado.

Tras haber analizado las declaraciones de la pareja por separado. ¿Será posible la tan deseada reconciliación?