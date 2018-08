Gente Famosa

Año y medio sin ver a su hija

Jesulín de Ubrique visita a su hija Andreíta

30/01/2012

"Mi casa está abierta para todo el mundo, para él y para todo su familia", ha explicado Belén Esteban, que no ha estado presente en el encuentro: "Yo me voy para que no sea todo tan incómodo".

Belén Esteban lo adelantó la semana pasada y Jesulín de Ubrique ha cumplido. El pasado sábado jesulín de Ubrique se ha reunido con su hija Andreíta. El encuentro tuvo lugar en casa de Belén Esteban, en Paracuellos del Jarama, y duró aproximadamente dos horas. Tras un año y medio, según Belén Esteban, Jesús quiso parar por un momento su agenda y ocuparse de su hija Andrea, fruto de su relación con Belén. De Ubrique llegó a la residencia de su hija en un coche negro acompañado de dos hombres. Metieron el coche al garaje y subieron andando por la puerta principal. El protagonista no quiso mediar palabra a la multitud de prensa que esperaba en la puerta. Sin embargo, a juzgar por su semblante, Jesús llegó nervioso.

Belén y Fran, por su parte, decidieron no estar presentes en su casa para no causar ningún tipo de tensión. "Yo me voy para que no sea todo tan incómodo porque aquí lo principal es mi hija y es por lo que hay que mirar", explicó Belén Esteban. "Mi casa está abierta para todo el mundo, para él y para todo su familia", añadía Belén refiriéndose a María José Campanario.





