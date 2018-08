Gente Famosa

Desde las alturas

David Hasselholf, a la tercera va la vencida

Redacción

01/02/2012

El actor ha pedido matrimonio a su novia por tercera vez. En lo alto del puente de la Bahía de Sidney, el actor se ha arrodillado para hacer la pregunta. Todavía no conocemos la respuesta.

David Hasselholf no ha perdido la esperanza y es de los que piensa que a la tercera va la vencida. Pese a que ha obtenido en dos ocasiones un "no" por respuesta, el actor no desespera a la hora de tratar de vestir de blanco a su novia Hayley Roberts. En esta ocasión, Hasselholf ha querido hacerlo literalmente por todo lo alto y, para ello, se ha subido a lo alto del puente de la Bahía de Sidney para pedir en matrimonio a su chica.

Los seguidores de David Hasselholf en Twitter han sido partícipes de la aventura de David Hasselholf. Ataviados con la indumentaria apropiada, se subieron a lo alto del puente de la Bahía de Sidney y allí se fotografiaron antes y después de que el actor se arrodillara para hacer a su chica la pregunta.

No es la primera vez que Hasselhoff pide en matrimonio a su novia. La primera vez eligió el camerino del programa "Britain's Got Talent" y la segunda en lo alto de una montaña en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, durante unas vacaciones.

En esta ocasión, tras la pregunta, el actor ha publicado una foto de la pareja fundiéndose en un cálido y apasionado beso escribiendo: "¿Qué creéis que ha contestado?". No obstante, por el momento, las partes implicadas no han querido anunciar su tan esperada boda.