Por una imprudencia

Shakira, atacada por un león marino

Redacción

14/02/2012

La cantante ha relatado en Facebook como se acercó demasiado a los animales y uno de ellos le mordió.

Un león marino ha tratado de morder a Shakira cuando esta se ha asomado para ver a los animales más de cerca. Por suerte, el hermano de la cantante colombiana ha reaccionado a tiempo y, según ha contado la propia Shakira en Facebook, "literalmente me salvó la vida".



La artista ha hecho las veces de reportera relatando el ataque que sufrió por un león marino. "Esta tarde, estaba mirando enternecida las focas y los leones marinos, cuando decidí acercarme a ellos incluso más que los otros turistas", ha contado. "Imprudentemente me bajé a una roca para acariciarles y verles de cerca. De repente, uno de ellos saltó del agua tan rápido y con tanta fuerza que de pronto lo vi a tan solo un palmo frente a mi. Me miró, hizo un ruido impetuoso e intentó morderme. Todo el mundo gritó, yo incluída pero estaba tan paralizada por el miedo que no me podía mover, manteniéndonos el león y yo mirándonos fijamente, ha relatado.

La colombiana ha recibido: rápidamente la ayuda de su hermano: "Super Tony, saltó sobre mi y literalmente me salvó la vida, apartándome de la bestia".



El balance del incidente fue mínimo para lo que podría haber pasado. "Los dos tenemos las manos y las piernas con rasguños provocados por las rocas", ha asegurado la novia de Piqué.

Pero Shakira no ha dudado en esclarecer qué es lo que ocurrió, saliendo en defensa del animal. "El león confundió la superficie brillante de mi Blackberry con un pez. Igual el león pensó que estaba jugando con él, dándole comida", ha comentado.

Por fortuna todo ha quedado en un susto y tras el incidente, Shakira ha seguido con su excursión y ha bromeado: "Me voy a ver pingüinos que creo que son un poco más amigables , aparte que tienen la boca bastante mas pequeña".