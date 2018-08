Gente Famosa

Mario Vaquerizo: 'No me arrepiento de nada'

16/02/2012

El marido de Alaska ha sido despedido de la radio por posar emulando a Jesucristo junto a su mujer en una foto de Bruce Labruce.

La Cadena COPE ha prescindido de la colaboración de Mario Vaquerizo por una fotografía en la que éste y su esposa, Alaska, simulan una representación de la figura de la "Piedad". El debate sobre la polémica se ha abierto en Internet. Sin embargo, Mario Vaquerizo ha querido dar explicaciones y se ha pronunciado al respecto: "No me arrepiento de nada. Estoy encantado y muy orgulloso de tener una foto de Bruce Labruce, que es uno de mis artistas favoritos".

Según ha informado la COPE, la dirección de la emisora ha dado por terminada la participación de Vaquerizo por una fotografía realizada por el canadiense Bruce LaBruce para su exposición "Obscenity". Se trata de una imagen que simula una "Piedad", en la que el cantante de las Nancys Rubias está recostado entre las rodillas de su esposa, la cantante Olvido Gara "Alaska" (ataviada con un hábito de monja), y cuyo rostro descansa sobre el pecho derecho de la artista.

La exposición "Obscenity" se compone de 60 fotografías que podrán verse en la galería La Fresh de Madrid del 16 de febrero al 4 de abril y en la que también hay imágenes de otros artistas españoles como Rossy de Palma o Pablo Rivero de la serie "Cuéntame", entre otros.



"No solo no estoy apenado de haber realizado esa sesión, sino que estoy feliz por haber hecho una Piedad tan bonita con mi mujer, que me llevo de recuerdo para siempre", ha exlicado Vaquerizo. "Si las fotos molestan o hieren la sensibilidad es algo indiscutible. Yo ahí no puedo decir nada", ha afirmado.