Kiko Rivera se enfada con Santiago Segura

Redacción

20/02/2012

El hijo de Isabel Pantoja está molesto con el director de la saga 'Torrente' por "utilizarle" para ser "gracioso".

El director y actor Santiago Segura fue uno de los protagonistas de la 26ª edición de los premios Goya riéndose de él mismo, de algunos de los presentes y de la última película de la saga Torrente. Precisamente uno de sus dardos fue directamente para Kiko Rivera, actor de la cuarta entrega sobre el peculiar policía español. Segura se mostró ante el selecto auditorio "destrozado" y "deprimido" porque, se lamentaba, "hay 29 categorías y no me habéis votado a ninguna".

El conocido cineasta insistía en que había realizado una "película vanguardista" y "preciosista" y que, argumentó entre las risas del público, "solo por el hecho de poner a Kiko Rivera a trabajar, eso tiene su mérito".

Esta gracia no sentó muy bien al hijo de Isabel Pantoja, que no tardó en reaccionar en Twitter: "Buenos días chicos aunque un poco disgustado con el amiguete Santiago Segura, que para ser gracioso tiene que utilizarme, menuda lástima, ¿no?". Poco después Kiko Rivera ha rebajado el tono de sus 'tuits' asegurando "que hay que aguantarse". "No estoy enfadado", ha escrito, a pesar de que ha reconocido ante sus seguidores que "la misma bromita cansa".

El cineasta también ha puesto a punto su cuenta de Twitter para pedir a Kiko: "no te molestes por chorradas, sabes que es desde el cariño". Además Segura que no quiere ni pensar "cómo estarán los demás" que nombró en la gala si "se ha mosqueado" el hijo de Isabel Pantoja.