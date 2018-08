Gente Famosa

Patricia Conde se casa

Redacción

23/02/2012

"Después de un año y medio juntos, estas Navidades pasadas, mi novio me pidió que me casara con él y, por supuesto, le dije que sí. Es el hombre más bueno que he conocido jamás", ha escrito Conde.

Patricia dará el 'sí quiero' al empresario mallorquín este verano, en Mallorca. La presentadora anticipa además que la boda será sencilla y familiar, aunque la fecha está todavía por confirmar. "En cuanto pueda, ese mismo día, colgaré una foto, lo prometo", ha adelantado Patricia. Lo que sí aclara Conde a través de su blog es que Segui tiene 36 años /y no 32, como habían publicado los medios) y regenta varios negocios relacionados con la hostelería y el turismo. La boda de la presentadora podría coincidir con la de su exnovio el cantante Dani Martín, quien, al parecer, ha decidido formalizar su relación con la estilista Huga Rey, también en verano. La boda de la presentadora podría coincidir con la de su exnovio el cantante Dani Martín, quien, al parecer, ha decidido formalizar su relación con la estilista Huga Rey, también en verano.

