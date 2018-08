Gente Famosa

Enlace clandestino

Natalie Portman y Benjamin Millepied, ¿boda secreta?

Redacción

28/02/2012

Ni Natalie Portman ni Benjamin Millepied confirmaron la noticia en las entrevistas que concedieron en la alfombra roja antes de la gala de los Oscar, pero ambos lucieron unas sospechosas alianzas.

Natalie Portman y Benjamin Millepied tuvieron a su primer hijo el pasado mes de junio, pero aún no habían pasado por la vicaría. La de este año ha sido la segunda vez que Natalie ha acudido con su pareja a la gala de los Oscar, pero ha habido un pequeño detalle que ha hecho que hayan saltado todas las alarmas, ambos lucían unos sospechosos anillos. Aunque la pareja anunció su compromiso en diciembre de 2010, la noticia quedó en el aire.



La actriz y el bailarín francés no faltaron a su cita en los premios Oscar y aunque Natalie Portman no estuviera nominada a ningún galardón, la pareja no logró que los anillos que lucían pasaran inadvertidos. Durante su posado en la alfombra roja, llamó la atención la sortija que lucía la actriz en su dedo anular. Un anillo de oro blanco y diamantes brillaba con luz propia en la mano de Natalie Portman, pero Benjamin Millepied también lucía el suyo, más sencillo, a modo de alianza.

Ni Natalie Portman ni Benjamin Millepied confirmaron la noticia en las entrevistas que concedieron en la alfombra roja antes de la gala de los premios Oscar. Habrá que esperar a que Natalie Portman protagonice portada en alguna revista de moda para que nos cuente más de su impenetrable vida.