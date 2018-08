Gente Famosa

De la Vega niega que se haya operado

02/03/2012

María Teresa Fernández de la Vega ha negado tajantemente que se haya operado, aunque el aspecto de la ex vicepresidenta del Gobierno montó un gran revuelo en su última aparición pública, en la presentación de la Fundación Mujeres por África, que ella misma preside.

"Si me hubiese operado, no tendría inconveniente en decirlo, pero no lo he hecho", ha asegurado De la Vega en una entrevista en la revista YoDona. Sin embargo, muchos medios publicaron en su momento que la expolítica, ahora miembro del Consejo de Estado, se sometió hace unos meses a una intervención por la que pagó 10.000 euros, tal y como ha publicado Vanitatis. De hecho, las informaciones apuntaban a que De la Vega había sido operada por el cirujano de Elsa Pataky, Enrique Monereo.

"Es verdad que estoy mucho mejor, y que me he recuperado poco a poco en estos 12 meses, tras casi siete años de trabajo intensísimo, dormir poco, no descansar nada y tener muchísima responsabilidad. Y eso se termina acusando físicamente. Ahora me cuido más, como y duermo mejor. He ganado algunos kilos, que en un persona de mi estructura, se notan muchísimo", ha vuelto a explicar De la Vega. El hecho de haber ganado peso fue el argumento que la ex vicepresidenta utilizó tras su polémica reaparición, pero ni entonces ni ahora han convencido.



De la Vega se ha mostrado afligida por el revuelo mediático que ha suscitado su rejuvenecida imagen: "Me ha sorprendido y, si me apura, le diré que estoy un poco triste. Sorprende que ante un proyecto de enorme importancia que ha suscitado gran interés social y muchísimo esfuerzo, se hable más de la anécdota o de lo estético; que el debate se quede, nunca mejor dicho, en una cuestión de piel, es un poco decepcionante".