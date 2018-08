Gente Famosa

La prima estríper de Kate Middleton prepara un show sobre Isabel II

08/03/2012

Katrina Darling lucirá piezas de lencería con los colores de la bandera británica y hará alusiones a la corona, en el espectáculo que ofrecerá en Nueva York el próximo 13 de marzo.

La reina Isabel II no gana para disgustos. Aunque la mujer de su nieto el príncipe Guillermo, la princesa Kate Middleton, está demostrando que se sabe manejar a la perfección como miembro de la monarquía, parece que últimamente no tiene muy contenta a la abuela. Hace unos días la reina Isabel II pedía que Catalina Middleton alargará sus vestidos y faldas. Ahora, Katrina Darling, una explosiva bailarina de burlesque y prima lejana de la duquesa de Cambridge, prepara un espectáculo de striptease sobre la monarca.

El soho neoyorquino acogerá el próximo 13 de marzo un espectáculo que promete ser muy subido de tono y en el que Katrina Darling lucirá piezas de lencería con los colores de la bandera británica, que irán acordes con las constantes alusiones que la bailarina de streaptease hará a la Corona británica.

"Si me animan, serán muy bienvenidos. Me alegraría que vieran mi espectáculo, pero si no lo hacen, no es el fin del mundo", ha declarado Darling al diario The New York Post.



Poco antes de la boda de Kate Middleton y el príncipe Guillermo, Katrina Darling se enteró de que era pariente de la nueva princesa. Al parecer, la abuela de Katrina fue hermana del bisabuelo de la duquesa de Cambridge, aunque la relación entre las primas es inexistente.