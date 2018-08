Gente Famosa

Cambio de vida

La hija de Whitney Houston no quiere llevar el apellido de su padre

12/03/2012

Bobbi Kristina Brown, hija de Whitney Houston y Bobby Brown, está decidida a cambiar de vida. Tanto es así que, tras su paso por el programa de Oprah Winfrey, Bobbi Kristina no quiere llevar el apellido de su padre.

La heredera universal de la fortuna de Whitney Houston no quiere mantener ningún tipo de relación con su padre, el rapero Bobby Brown, hasta tal punto que no quiere perpetuar el apellido Brown. Según publica la web estadounidense TMZ, la hija de Whitney Houston, de 19 años, estaría dispuesta a cambiar su apellido para que no se establezca ningún tipo de asociación con su polémico padre.

Al parecer, Bobbi Kristina ha querido cambiarse el nombre durante años, incluso antes de que sus padres se divorciasen, pero Whitney no le dejaba, ha declarado un amigo de la adolescente.

Ahora que la cantante de ya no está, Bobbi Kristina quiere cambiarlo por el de su madre y llamarse simplemente Kristina Houston. A pesar de todo, nadie ha podido asegurar que haya iniciado los trámites para hacerlo oficial.