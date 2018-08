Gente Famosa

Enrique: 'Si eres príncipe hay que luchar para tener novia'

14/03/2012

El hermano del príncipe Guillermo ha declarado que son unos privilegidos por la posición en la que están, pero, a veces, les gustaría ser "normales".

El príncipe Enrique de Inglaterra, hermano de Guillermo y cuñado de Kate Middleton, se ha sincerado y ha reconocido que tener pareja cuando se es príncipe es una tarea muy difícil. "Si eres príncipe hay que luchar para tener novia", ha explicado.



Enrique, que ha acompañado a su abuela en el tour que la reina Isabel II ha hecho por el Caribe, ha sido preguntado sobre el cuento de hadas que vive un miembro de la realeza, pero, al parecer, no es oro todo lo que reluce. "No, en absoluto", ha contestado. Al parecer, no es una tarea fácil emparejarse para Enrique, ya que no encuentra pretendienta que quiera asumir la responsabilidad. "Mírame, quiero decir, tengo 27 años y no estoy buscando a alguien que cumpla ese papel sino a alguien que este dispuesta a asumir el reto", ha añadido.



La última relación seria de Harry terminó en 2010 y ,desde entonces, no se ha conocido otra novia formal al hijo pequeño del príncipe Carlos, aunque se le han atribuido varias relaciones, entre ellas, hubo rumores de que Enrique y Kate Middleton, hermana pequeña de la duquesa de Cambridge, eran más que amigos.



"Yo y mi hermano somos muy privilegiados por estar en la posición en la que estamos, pero con un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Son muchas las veces en las que tanto mi hermano como yo deseamos ser normales", ha declarado.