Lindsay Lohan atropella a un peatón con su Porsche y se da a la fuga

Redacción

15/03/2012

Según la web TMZ, Lohan rozó con su coche la pierna del gerente de un conocido club en Hollywood y se dio a la fuga. La víctima tuvo que ir a urgencias y tiene previsto presentar cargos.

Lindsay Lohan vuelve a tener problemas con la ley por su ya conocida mala conducta al volante. Esta misma semana, Lohan, de 25 años, ha atropellado a un peatón en Los Angeles cuando se encontraba al volante de su impresionante y recién estrenado Porsche.

Según la web estadounidense TMZ, el pasado martes por la noche, Lindsay Lohan rozó con su coche la pierna del gerente de un conocido club en Hollywood. La exniña prodigio se dio a la fuga tras hacerle un rasguño a la pierna de la víctima cuando intentaba girar con su Porsche. El gerente del local californiano, de 26 años, acudió a urgencias y tiene previsto presentar cargos contra Lohan.

"Lindsay está absolutamente convencida de que no atropelló a nadie. ¿Tendría sentido huir de la escena habiendo testigos? No, y no lo habría hecho de haber herido a alguien", ha declarado el abogado de la actriz.



Este desafortunado incidente representa un revés para la estrella de Hollywood que recientemente fue alabada por la juez Stephanie Sautner por su buen comportamiento. ¿Volveremos a ver a la actriz en servicios comunitarios?