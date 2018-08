Gente Famosa

Scarlett Johansson: 'No soy sexy'

03/04/2012

La actriz no entiende por qué gusta tanto a los hombres y cree que dentro de unos años ese atractivo que tanto le caracteriza desaparecerá y dejará de ser sexy.

La actriz Scarlett Johansson es una mujer modesta y últimamente ha estado desaparecida. Su carrera profesional se ha detenido brevemente y Johansson se ha tomado un respiro para dedicar tiempo a su nuevo novio Nate Taylor y para plantearse nuevos retos.

"No soy sexy. Estoy convencida de que en unos años cambiaré, no seré interesante para nadie y no me reconocerán de esa manera", afirma Scarlett en Showbizspy. A Scarlett Johansson no le gusta que la consideren como un "sex symbol" sino que la reconozcan porque tiene confianza en sí misma.