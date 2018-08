Gente Famosa

De momento

Iker Casillas y Sara Carbonero no se casan

25/04/2012

25/04/2012

"He hablado con Sara en maquillaje y me ha autorizado a decir que no se casa", ha asegurado el periodista Joaquín Prat.

Iker Casillas y Sara Carbonero, en una imagen publicada por el futbolista en su cuenta de Facebook. Iker Casillas y Sara Carbonero, en una imagen publicada por el futbolista en su cuenta de Facebook.

El periodista Joaquín Prat ha hecho las veces de portavoz de la periodista y ha asegurado que, por el momento, Iker Casillas y Sara Carbonero no van a celebrar ninguna boda. "He hablado con Sara en maquillaje y me ha autorizado a decir que no se casa", ha asegurado Prat. Joaquín Prat ha negado categóricamente los rumores que desde hace meses rodeaban a la joven pareja. Varios medios ya se habían hecho eco de los presuntos planes de la pareja. La que podría haber sido la boda del año ya tenía incluso fecha y lugar. Se barajaba la posibilidad de que fuese en un finca en Toledo en julio, después de la Eurocopa. Pero después de que Sara haya querido desmentir todas estas informaciones, está claro que habrá que esperar para poder a la periodista vestida de blanco.



