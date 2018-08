Gente Famosa

Según 'People'

Beyoncé, la mujer más bella del mundo

Redacción

25/04/2012

"Me siento más guapa que nunca porque he tenido un hijo... Nunca me había sentido tan conectada, nunca había sentido que tenía ese propósito en el mundo", ha declarado la cantante.

La revista People ha encumbrado a Beyoncé como la mujer más bella del mundo. Tras dar a luz a su hija Blue Ivy en enero, la artista ha vuelto a la vida pública por todo lo alto. Estrenando imagen y con más energía que nunca, Beyoncé se ha sentado a hablar de lo que ha supuesto para ella ser madre. "Me siento más guapa que nunca porque he tenido un hijo... Nunca me había sentido tan conectada, nunca había sentido que tenía ese propósito en el mundo", ha declarado la cantante.

De este modo Beyoncé se encumbra en el trono de la belleza de People y ha tomado el relevo de Jennifer Lopez.





