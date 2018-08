Gente Famosa

Sesión de fotos

Michael Fassbender se mete en la ducha para la revista 'Esquire'

Redacción

02/05/2012

La publicación incluye una exclusiva entrevista en la que el actor habla de si mismo: "Me gusta salir. No puedo decir que no me guste beber alcohol. Como yo digo, soy una persona sociable".

El actor Michael Fassbender, en la revista 'Esquire'. Fotos: Revista 'Esquire' El actor Michael Fassbender, en la revista 'Esquire'. Fotos: Revista 'Esquire'

Michael Fassbender protagoniza la última edición de la revista Esquire. Por desgracia para el séquito de admiradores que persigue a este actor, esta vez Michael no se ha desnudado, pero se ha metido en la ducha con vaqueros y jersey y, muy divertido, ha jugado a empapar el objetivo de la cámara. Aunque esas imágenes solo se podrán ver en las páginas interiores del último número de Esquire. En la portada, Michael Fassbender aparece mucho más serio luciendo una chupa de cuero negra y una camisa en azul celeste a juego con sus ojos. Además, la publicación incluye una exclusiva entrevista en la que el actor habla de si mismo: "Me gusta salir. No puedo decir que no me guste beber alcohol. Como yo digo, soy una persona sociable". "Me divierto saliendo. Cuando estuvimos en Berlín y salí con mis padres, estuvimos hasta las tres de la mañana, todo el rato bailando", ha contado Michael. ¿La cura contra la resaca?, "un poquito de ACDC".



Comentarios