Gente Famosa

Tercera denuncia

Un empleado de un crucero demanda a Travolta por agresión sexual

Redacción

11/05/2012

Al parecer, Travolta ofreció 12.000 dólares al demandante por mantener relaciones sexuales con él. Dos masajistas anónimos también han presentado una denuncia contra Travolta por agresión sexual.

Un empleado chileno de un crucero en el que viajaba John Travolta ha demanda al actor contra por una supuesta agresión sexual, según recoge la prensa estadounidense. Se trata de la tercera persona que denuncia al actor por agresión sexual durante las últimas semanas.



"Me dijo que tenía algo en el cuello; creí que era una pelusa. Al acercarme, se quitó la bata blanca y se quedó desnudo. Me abrazó y me pidió que le hiciera un masaje", ha explicado el demandante en un programa de la televisión chilena y ha explicado que Travolta le ofreció 12.000 dólares por mantener relaciones sexuales, algo que él declinó.

Previamente, dos masajistas anónimos se unieron para presentar una denuncia contra Travolta por agresión sexual, en dos supuestos casos ocurridos el 16 de enero en un hotel de Beverly Hills y el 25 de enero en Atlanta.

El demandante del primer caso, identificado como "John Doe", sostiene que el actor se desnudó frente a él y le tocó los genitales. La segunda acusación conocida "es tan absurda y ridícula como la primera", comentó el abogado de Travolta, Martin Singer, en un comunicado. Singer, que por ahora no se ha pronunciado sobre esta tercera demanda, indicó que el abogado de los demandantes, Okorie Okorocha, está buscando "tener sus 15 minutos de fama".