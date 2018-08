Gente Famosa

Pastora Soler: 'TVE me ha pedido que no gane Eurovisión'

24/05/2012

La representante española en el festival de Eurovisión ha declarado que si ganase no habría dinero para afrontar la organización del festival el año que viene.

Pastora Soler se prepara ya para subir al escenario del festival de Eurovisión, pero, al parecer, la representante española no debe poner toda la carne en el asador. "TVE me ha pedido que no gane Eurovisión porque no tiene dinero para organizar el Festival del año que viene", ha declarado Soler en una entrevista en ABC Punto Radio Catalunya. Al parecer, la cadena pública prefiere que no gane el certamen para no verse obligada a afrontar la organización del festival en España el próximo año por su coste económico.

"Me han llegado a decir: "¡por favor, no vayas a ganar! Antes, tenemos que salir de la crisis y salir del bache", ha comentado la cantante.

Pastora Soler defenderá en esta edición, que se celebra este sábado en Bakú (Azerbaiyán), la canción "Quédate conmigo" y sobre sus posibilidades reales de ganar el certamen, la artista insiste en "ser realista" porque "es muy difícil" llegar al número uno. Asimismo, ha asegurado que para ella quedar entre los diez o cinco primeros "sería un triunfo".

Respecto a sus rivales, Soler ha destacado que la actuación del grupo Buranovskiye Babushki (conocido como las abuelas rusas). Sobre Suecia, una de las favoritas de este año, asegurado que es la favorita "por algo".