La baronesa Thyssen pone a la venta una de las joyas de su colección

30/05/2012

Tita Cervera ha sido muy clara a la hora de exponer los motivos que la han llevado a vender la obra: "Me hace falta dinero, como a todo el mundo". El precio de salida será de 32 millones de euros.

La pintura La esclusa (The lock) de John Constable (1776-1837), una de las joyas de la colección privada de Carmen Thyssen, se subastará el 3 de julio próximo en la sala Christie's de Londres a un precio de salida estimado entre 20 y 25 millones de libras (de 25 a 32 millones de euros).

La obra, que hasta hace unos días se exhibía en el Museo Thyssen junto a la colección del barón, es una de las seis pinturas que forman parte de la serie más famosa de Constable, y la única que permanece en manos privadas.

Aunque se trata de una pintura de su propiedad, la baronesa ha informado al patronato del Thyssen de su próxima venta, a la que con anterioridad se habían opuesto los patronos Francesca de Habsburgo, hija del barón Thyssen, y Norman Rosenthal, pero ninguno de los dos ha acudido a la reunión. Según los términos del acuerdo de préstamo, la baronesa tiene derecho a vender un 10% del valor total de la colección, fijado en 800 millones de euros. La venta del Constable supone un 4,8%.

En un encuentro con medios de comunicación, la baronesa ha recordado que desde hace un año ha estado en negociaciones con Sohteby's y Christie's, "aunque finalmente me he decidido por estos últimos".

Carmen Thyssen espera que esta venta "sea algo excepcional" y que no tenga que desprenderse de otra de las obras de su colección privada, que desde hace trece años tiene prestada al Estado "de forma desinteresada".

La baronesa ha sido muy clara a la hora de exponer los motivos que la han llevado a vender. "Me hace falta dinero, como a todo el mundo", ha declarado, manifestándose como "la primera dolida" por tener que desprenderse de la obra. En caso de haber llegado a un acuerdo de alquiler de su colección privada, que se muestra unida a la del barón (propiedad del Estado español), "no me hubiera hecho falta vender la obra".