Kiko Rivera y Jessica Bueno han roto definitivamente

Redacción

31/05/2012

El hijo de Isabel Pantoja estaba invitado al cumpleaños de su íntimo amigo, pero no pudo asistir y "se disculpó vía whatsapp y dijo que se había separado definitivamente de su novia".

Kiko Rivera y Jessica Bueno han acabado con su relación definitivamene. En este nuevo episodio de la historia entre el hijo de Isabel Pantoka y la modelo sevillana parece que no hay vuelta atrás. Además, hay que recordar que la pareja está esperando un hijo.

Pero se acabó el amor. Según el periodista Gustavo González, Kiko Rivera estaba invitado al cumpleaños de su íntimo amigo DJ Nano. Sin embargo, finalmente no pudo asistir a la fiesta. "Se disculpó vía whatsapp y dijo que no podía pinchar, que disculpase su no asistencia porque se había separado definitivamente de su novia", ha explicado el periodista.

Además, al parecer, Kiko añadía "que estaba hecho polvo y no tenía ánimo para ir al cumpleaños". Mientras tanto, ninguno de los dos implicados en la noticia ha confirmado o desmentido tales informaciones.