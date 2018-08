Gente Famosa

Lorena Bernal y Mikel Arteta presentan a su hijo Daniel

02/07/2012

El pasado mes de mayo, la pareja se trasladó a Mallorca desde Londres, ya que tanto Lorena como Mikel tenían claro que querían que el bebé naciese en España. Daniel nació el pasado 27 de junio.

La ex Miss España Lorena Bernal y su marido, el jugador de fútbol del Arsenal, Mikel Arteta, se convertían en padres por segunda vez el pasado 27 de junio. Este fin de semana, Lorena Bernal y Mikel Arteta han presentado a su hijo Daniel a la salida de la clínica mallorquina USP Palmaplanas donde dio a luz la modelo.

Antes de volver a la capital británica, la modelo y el futbolista dedicaron unos minutos de su tiempo para presentar a los medios al recién nacido que posó muy tranquilo en brazos de su madre y la atenta mirada de su padre. Lorena aprovechó la ocasión para comentar que "Daniel es clavadito a su hermano Gabi".

Tras la llegada de este nuevo miembro de la familia, la actriz y modelo seguirá compaginando su faceta de madre con su trabajo, eligiendo aquellos proyectos que le permitan pasar el máximo tiempo posible al lado de sus hijos.

"Hace unos años, tras nacer Gabriel, decidí darle prioridad a mi condición de madre y esposa. No quiero compaginar un trabajo constante con una vida familiar. Por eso, selecciono trabajos con los que me sienta identificada y que no me quiten mucho tiempo", ha asegurado Lorena Bernal.