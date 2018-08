Gente Famosa

Ashton Kutcher, el actor mejor pagado de la tele

18/10/2012

El exmarido de Demi Moore encabeza la lista con 24 millones de dólares. De todos modos, no alcanza a su predecesor Charlie Sheen, que el año pasado ganó la friolera de 40 millones de dólares.

Ashton Kutcher ha sustituido a Charlie Sheen en la ficción y en la lista de Forbes. La conocida revista ha dado conocer el listado de los actores mejor pagados de la televisión en la que el sustituto de Shenn en "Dos hombres y medio" toma también su relevo como el hombre mejor pagado de la pequeña pantalla por delante de figuras como Hugh Laurie, Alec Baldwin o Patrick Dempsey.

Kutcher ha ganado 24 millones de dólares y, además, la serie que protagoniza sigue cosechando éxitos. "Dos hombres y medio" es seguida por más de doce millones de espectadores por episodio en Estados Unidos, lo que la convierte en una de las comedias más vistas de la televisión. De todos modos, no alcanza ni de lejos a su predecesor. Charlie Sheen se embolsó el año pasado la friolera de 40 millones de dólares.



Completan el podio Hugh Laurie y Ray Romano, con unos beneficios que alcanzan los 18 millones de dólares. Este es probablemente el último año en la lista para Laurie, ya que la serie que le catapultó a la fama, "House", finalizó el pasado mes de mayo. Tras dos temporadas, Romano también se despide de "Men of a certain Age", que no ha conseguido captar a un buen número de espectadores y ha sido cancelada.

Alec Baldwin ("Rockefeller Plaza: 30 Rock") y Marc Harmon ("Navy: investigación criminal") se sitúan en cuarta posición, ambos con unas ganancias de 15 millones de dólares. Tim Allen ("Last Man Standing") y Jon Cryer (el otro protagonista de "Dos hombres y medio") les siguen de cerca, con 14 y 13 millones de dólares respectivamente.

Patrick Dempsey, el "doctor macizo" de "Anatomia de Grey", se sitúa en octava posición tras haber ganado 12 millones durante el pasado año. Cierran la lista los protagonistas de "The Big Bang Theory", Jim Parsons y Johnny Galecki, junto con Jason Segel, el actor de "Cómo conocí a vuestra madre", con ocho millones de dólares.