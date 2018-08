Internacional

Investigación

Londres y Australia investigan la muerte de la enfermera de Middleton

Redacción

09/12/2012

Scotland Yard ha contactado con la Policía australiana en relación a la enfermera que trató a la duquesa de Cambrigde y que se suicidó tras una broma radiofónica.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó hoy que ha estado en contacto con la policía australiana con relación a la muerte de la enfermera que trabajaba en el hospital que trató a la duquesa de Cambridge, y que fue víctima de una broma radiofónica de una emisora de Sydney.

La enfermera Jacintha Saldanha, de 46 años, fue encontrada sin vida en su domicilio este viernes tras haberse aparentemente quitado la vida, un día después de haber atendido una llamada falsa de dos presentadores australianos de un programa de radio gastando una broma en el hospital King Edward VII, donde llevaba cuatro años trabajando.

El subcomisario de la Policía Australiana de New South Wales, Nick Kaldas, indicó al canal británico Sky News que no se les ha "notificado que se haya cometido un delito" y que, por el momento, los agentes británicos no les habían pedido nada.

El grupo Southern Cross Austereo ha suspendido toda la publicidad de esa emisora hasta mañana, lunes, mientras que los autores de la falsa llamada, Mel Greig y Michael Christian, han sido suspendidos de sus tareas de forma indefinida.