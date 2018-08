Internacional

30 muertos y dos desaparecidos

El Costa Concordia cumple un año varado en la costa italiana

Redacción

13/01/2013

Italia afirma que los restos del crucero, de 112.000 toneladas, serán retirados en septiembre. El crucero encalló tras aproximarse demasiado a la costa para "saludar" a los habitantes de Giglio.

La isla italiana del Giglio conmemora el primer aniversario del naufragio frente a sus costas del crucero Costa Concordia, una tragedia que dejó un balance de 30 muertos y 2 desaparecidos y tras la que, aún hoy, los restos del barco siguen encallados en el mismo lugar.

Varios son los actos conmemorativos que se celebrarán este domingo en el Giglio, entre ellos una misa por las víctimas, hasta las 21:45 horas, hora exacta en la que el crucero encalló el 13 de enero de 2012 y en la que se guardará un minuto de silencio, tras lo que sonarán las sirenas de los barcos del puerto de la isla y se lanzarán faroles encendidos al mar.

La conmemoración de la tragedia en honor de los fallecidos no está exenta de polémica debido a una carta de la naviera en la que "invita" a los más de 4.000 pasajeros supervivientes que no tenían familiares entre las víctimas a no viajar a la pequeña isla italiana para respetar la intimidad de las familias que sí los tenían y evitar problemas de espacio.

Amenaza medioambiental

Un año después del naufragio del barco, la principal preocupación para los habitantes del Giglio sigue siendo la presencia aún del casco del Costa Concordia frente a la costa, lo que en un primer momento sirvió para llamar la atención de turistas curiosos, pero que supone una amenaza medioambiental y estética.

Las autoridades italianas anunciaron este martes que los restos del crucero serán retirados en septiembre, pero en una entrevista que publica este domingo el diario "La Stampa", el director general de Costa Cruceros en Italia, Gianni Onorato, expresa su convencimiento de que el reflote de la nave, de 112.000 toneladas, será antes de agosto.

Este 2013 será el año en el que previsiblemente comenzará el juicio por el naufragio del Costa Concordia, después de que la Fiscalía de Grosseto acelerara sus investigaciones en los últimos meses para cerrarlas antes del pasado 31 de diciembre.

El capitán Schettino

A finales de este mes, como máximo en febrero, se espera que los fiscales formalicen su solicitud de juicio para algunos o los doce investigados, entre ellos el capitán del Costa Concordia, Francesco Schettino, en libertad vigilada desde el 5 de julio.

Más allá del comportamiento del capitán en el momento del desalojo del barco, cuestionado casi de modo unánime, en el proceso se abordará como clave el hecho de si Schettino aproximó demasiado el crucero a la costa en esa maniobra de "saludo" a los habitantes de la isla.