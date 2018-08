Internacional

Reforma migratoria

Acuerdo en EE. UU. para regularizar a 11 millones de indocumentados

Redacción

29/01/2013

Demócratas y republicanos alcanzan un acuerdo para avanzar en una ambiciosa reforma migratoria que se resiste desde hace años.

Un grupo de senadores demócratas y republicanos ha presentado un conjunto de "principios" comunes para avanzar en una reforma migratoria integral en EE. UU. que incluya una vía a la ciudadanía para parte de los alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados.

Los senadores, entre ellos Marco Rubio en el lado republicano y Robert Menéndez en el lado demócrata, indicaron que este acuerdo bipartidista es una oportunidad para conseguir una reforma migratoria que se resiste desde antes de la llegada del presidente Barack Obama a la Casa Blanca en 2009.

La propuesta de los ocho senadores (cuatro demócratas y cuatro republicanos), que firman y dan peso a este acuerdo marco, podría traducirse en un primer proyecto de ley el próximo mes de marzo y, según el senador demócrata Charles Schumer, ser aprobado "a finales de primavera o principios del verano" por la Cámara Alta.

Si el consenso, finalmente, es alcanzado en el Senado, la Cámara de Representantes podría dar luz verde a una reforma integral de un sistema que líderes de ambos partidos consideran "roto", desfasado y que no contribuye a la mejora económica del país.

Tanto demócratas como republicanos han acordado que la reforma incluya una "vía para la ciudadanía dura, pero justa" para millones de inmigrantes que viven en la ilegalidad, con especial preferencia para aquellos que llegaron al país de niños y los trabajadores del sector primario, que han realizado trabajos mal pagados durante años.

"Inmediatamente después de que la ley sea aprobada, las personas que viven ahora en la sombra tendrán el derecho legal a quedarse y trabajar aquí. No serán deportados, siempre que no tengan antecedentes criminales. No serán acosados nunca más", indicó en rueda de prensa el senador demócrata Charle Schumer.

El proceso de regularización se realizaría de manera progresiva y obliga a aquellos que han permitido que sus visados caduquen o han ingresado en el país de manera ilegal a someterse a chequeos de antecedentes y pagar multas para obtener la residencia permanente o "green card".

El presidente de EE. UU, Barack Obama, explicará hoy su plan para llevar a cabo una reforma migratoria, en un discurso en Las Vegas (Nevada), donde se espera que ponga el acento en las regularizaciones más que en el control fronterizo.