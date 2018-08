Internacional

Elecciones generales

Bersani: 'No se nos escapa lo dramático del momento'

Redacción

26/02/2013

El líder del centroizquierda italiano ha dicho ser consciente del "dramatismo" y los "riesgos" que existen para Italia con el temor de la ingobernabilidad, aunque no quiere someterse a "diplomacias".

El líder del centroizquierda italiano, Pier Luigi Bersani, ha afirmado este martes que asume la responsabilidad que le han otorgado las urnas como la coalición más votada en las elecciones generales y ha anunciado que propondrá al nuevo Parlamento un plan de Gobierno con una serie de reformas.

En su primera comparecencia pública tras conocerse los resultados electorales, Bersani ha reconocido el rechazo a la política tradicional que se puede leer de estas elecciones y ha dicho ser consciente del "dramatismo" y los "riesgos" que existen para Italia con el temor de la ingobernabilidad, aunque no quiere someterse a "diplomacias".

"Para nosotros se trata de tomar nota con sencillez y consciencia de lo que sale de esta cita electoral, insistiendo en la voluntad de ser útiles a nuestro país. Nosotros, de todos modos, hemos recibido de estas elecciones el mayor cargo de responsabilidad", ha afirmado el líder del centroizquierda.

Asimismo, ha explicado que el nuevo plan de Gobierno se tratará de "un programa esencial que desarrolle el Parlamento sobre reforma de instituciones, reforma de la política --incluida una nueva ley de partidos--, moralidad pública y privada, defensa de los sectores más expuestos a la crisis, empeño en una nueva política europea por el trabajo".

Bersani ha asegurado que a su partido y sus aliados "no se nos escapa lo dramático del momento, los riesgos para nuestro país", pero también ha dejado claro que el resultado electoral es "sinónimo de cambio y por tanto no se nos podrá pedir que gobernemos por gobernar, porque para gobernar hace falta cambiar y con menos de eso no será posible".

Grillo dice que el sentido de su voto se estudiará ley a ley

El líder del Movimiento 5 Estrellas, el cómico italiano Beppe Grillo, ha asegurado que el sentido del voto de su grupo parlamentario en la próxima legislatura se estudiará ley a ley, negando que la suya vaya a ser una oposición absoluta y frontal al futuro Gobierno.

Asegura que podrían apoyar al futuro gobierno si éste hace "propuestas" acordes a su programa electoral, si bien ha dejado claro que no cerrarán ninguna alianza. "Veremos ley a ley, reforma a reforma. Tampoco es que estemos contra el mundo. Si hay propuestas que entran dentro de nuestro programa, las valoraremos", ha afirmado el líder del Movimiento 5 Estrellas, tercera fuerza parlamentaria en Italia, por delante del primer ministro en funciones, Mario Monti.