Internacional

Roma

Tirotean a dos carabinieri frente a la sede del Gobierno de Italia

Redacción

28/04/2013

Además, una mujer embarazada ha resultado herida. Enrico Letta se encontraba jurando su cargo como primer ministro del país, a menos de un kilómetro de distancia del lugar de los hechos.

Dos policías y un transeúnte han resultado hoy heridos en un tiroteo registrado ante la sede del Gobierno de Italia, mientras Enrico Letta juraba su cargo como nuevo primer ministro del país, ante el jefe del Estado, Giorgio Napolitano en el Palacio Quirinal, según medios de comunicación locales.

El incidente ha tenido lugar en torno a las 11:30 horas, cuando un calabrés de 46 años de edad y con antecedentes de problemas mentales ha abierto fuego en mitad de la plaza, causando el pánico inmediato entre los transeúntes antes de ser reducido por los agentes.

El presunto agresor ya ha sido detenido, y ha sido trasladado a un centro hospitalario para ser atendido de una herida en la cabeza producida durante el forcejeo con la Policía.

Víctimas

En cuanto al estado de salud de las víctimas, uno de los carabineros ha resultado herido en el cuello y el otro en la pierna. La tercera herida se trata de una mujer embarazada y su vida tampoco corre peligro, según han confirmado fuentes de Emergencias italiano.

La fiscal de Roma, Antonella Nespola, ya ha pedido al juez correspondiente que valide la detención del individuo, que será interrogado entre hoy y mañana. El sospechoso será acusado de intento de asesinato y posesión de armas, y no se descarta que se le someta a un examen psiquiátrico para confirmar su estado mental.

El alcalde de Roma, Gianni Alemanno ha descartado que el sospechoso forme parte de una red terrorista y ha reconocido, no obstante, que el actual ambiente que se respira en la política italiana podría haber contribuido. "No ha sido un acto terrorista, pero está claro que el clima de los últimos meses no ha ayudado en absoluto", ha declarado.

La ceremonia de juramento no tenía lugar en el edificio de la presidencia del Gobierno, sino en la sede de la jefatura del Estado, conocido como palacio del Quirinal, y que se encuentra a menos de un kilómetro del lugar de los hechos.

Uno de los heridos tendido en el suelo. Foto: EiTB

'No es un loco'

El hombre que ha perpetrado el ataque ante la sede del Gobierno en Roma "tenía como objetivo a los políticos, no era un loco", ha dicho el fiscal de la capital, Pierfilippo Laviani.

"Es un hombre lleno de problemas que ha perdido el trabajo, había perdido todo, tuvo que regresar con su familia. Estaba desesperado", ha agregado.

"En general quería disparar contra los políticos, pero visto que o podía alcanzarlos ha disparado contra los carabineros", ha asegurado el fiscal tras escuchar a Luigi Prieti, de 46 años y autor del ataque.

Laviani ha explicado que el arma que usó era de procedencia ilícita y aseguró que el hombre "ha confesado todo. No parece una persona desequilibrada", insistió.

Nuevo Gobierno

El hasta ahora vicesecretario del Partido Demócrata (PD), Enrico Letta, aceptó ayer, sábado, el cargo de primer ministro de Italia y ha presentado su lista de ministros al jefe del Estado, Giorgio Napolitano.

De momento, Angelino Alfano, secretario general del partido Pueblo de la Libertad, de Silvio Berlusconi, ejercerá el cargo de ministro del Interior.

El vicegobernador del Banco de Italia, Fabrizio Saccomanni, será el nuevo ministro de Economía. La excomisaria europea Emma Bonino ocupará el ministerio de Exteriores.

La antigua ministra del Interior del Gobierno de Mario Monti, Anna Maria Cancellieri, será la responsable de Justicia.