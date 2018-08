Internacional

Relevo en el trono

Guillermo-Alejandro jura el cargo de rey de los Países Bajos

Redacción

30/04/2013

Guillermo Alejandro de Orange-Nassau se ha convertido a sus 46 años en el rey más joven de las monarquías occidentales, tras la abdicación de su madre, la reina Beatriz de Holanda.

Guillermo-Alejandro de Orange ha jurado su cargo y ha sido investido rey de los Países Bajos en una ceremonia celebrada en la Nieuwe Kerk de Amsterdam, durante una sesión conjunta de los Estados Generales (parlamento) neerlandeses.

"Juro que defenderé y guardaré siempre con todas mis fuerzas la independencia y la integridad del territorio del Reino", ha dicho el nuevo rey ante los Estados Generales y el resto de las autoridades del país, incluido el actual primer ministro de Holanda, el liberal Mark Rutte.

Los asistentes, entre los que estaban en lugar preferente la princesa heredera, Catalina-Amalia, de nueve años, junto a su abuela la princesa Beatriz, y sus hermanas pequeñas, han concluido la ceremonia con vivas al rey.

Durante su discurso, el monarca ha asegurado que protegerá "la libertad y los derechos de todos los holandeses y todos los residentes en los Países Bajos", y que dedicará "todos los medios que las leyes pongan a mi alcance para el mantenimiento y el fomento de la prosperidad, tal y como debe hacer un buen rey".

En el exterior de la Nieuwe Kerk, los miles de holandeses congregados han guardado silencio mientras su nuevo Jefe del Estado aseguraba que "el hecho de que el rey no tenga responsabilidades políticas, no significa que no tenga responsabilidades.

"Mi madre ha sido monarca, esposa, madre e hija, y no ha fallado en ninguna de sus responsabilidades", ha afirmado el rey holandés, que ha buscado la mirada cómplice de la ya princesa Beatriz, al señalar que "ella no ha buscado la popularidad fugaz, sino los valores permanentes".

El relevo se ha formalizado, primero, en el Palacio Real con la firma del Acta de Abdicación que ha puesto fin a 33 años de reinado de Beatriz, quien vuelve a ser princesa de los Países Bajos.

En el primer acto, de apenas 15 minutos, madre e hijo han firmado el Acta con el que Beatriz ha renunciado al trono en favor de su primogénito, ante la mirada de los miembros del Gobierno holandés y de los presidentes de las dos cámaras del Parlamento nacional.

El documento ha sido rubricado además por la esposa de Guillermo-Alejandro, la argentina Máxima Zorreguieta, ya convertida en reina consorte europea. La nueva reina Máxima cuenta con una gran popularidad entre los holandeses, pese a sus inicios difíciles por ser hija de un alto funcionario de la dictadura militar en Argentina.