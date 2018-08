Cabello acusa a la oposición de la trifulca en la Asamblea

Internacional

01/05/2013

"Lamentamos que al diputado Julio Borges le haya pasado eso, pero el hecho de que él tenga un golpe no significa que él no haya sido el agresor", ha dicho el presidente de la AN.

Nicolás Maduro, investido presidente de Venezuela Venezuela aprueba auditar todos los votos emitidos en las elecciones El presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Diosdado Cabello, ha responsabilizado este miércoles a los diputados de la oposición de las agresiones que los mismos legisladores contrarios al Gobierno sufrieron ayer en el Parlamento y ha afirmado que fue un "montaje". "Eso es un montaje preparado por Julio Borges y por Ismael García", ha indicado Cabello en declaraciones al canal estatal VTV, después de que ayer varios diputados de la oposición fueran agredidos brutalmente en la AN. "Lamentamos que al diputado Julio Borges le haya pasado eso, pero el hecho de que él tenga un golpe no significa que él no haya sido el agresor", ha agregado el presidente del Legislativo. Borges fue golpeado repetidamente y tiene un ojo morado y el pómulo hinchado tras una agresión que se produjo, según ha dicho, cuando junto a otros parlamentarios trató de mostrar una pancarta que rezaba "Golpe al Parlamento". El diputado opositor denunció que en la sesión había guardaespaldas armados. "¿Quién ocasionó esto? Bueno, hay ánimos caldeados, pero los ánimos caldeados tienen que ver con el desconocimiento de las instituciones de parte de los señores de la oposición", ha indicado Cabello en alusión a la decisión de la oposición de no reconocer a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del 14 de abril. Los diputados de la oposición sacaron ayer vuvuzelas y una pancarta para protestar contra la decisión de Cabello de no dejarles hablar en la sesión hasta que reconozcan a Maduro. Cabello rechazó las acusaciones de los opositores de que mientras los golpes se repetían en el hemiciclo él se reía.

