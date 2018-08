Un devastador tornado azota Oklahoma

Tragedia en Estados Unidos (EE. UU.) tras el tornado en Oklahoma City de más de tres kilómetros de diámetro en tan sólo 40 minutos que ha asolado una extensión de 32 kilómetros entre las poblaciones de Newcastle y Moore.

Las autoridades forenses han reducido de 51 a 24 la cifra oficial de muertos por el tornado de Oklahoma, aunque en un principio se hablaba de 91 víctimas mortales.

Sin embargo, han advertido de que aún quedan cadáveres por rescatar de entre los escombros y han informado de que todas las víctimas recuperadas, salvo tres, ya han sido identificadas y entregadas a sus familiares.

Devastador

Con más de tres kilómetros de diámetro, el tornado ha afectado a los suburbios del sur de Oklahoma City y ha arrasado casas y edificios a su paso.

El tornado ha estado en acción durante unos 40 minutos y ha cumplido un recorrido de unos 32 kilómetros entre las poblaciones de Newcastle y Moore.

Entre los edificios afectados hay dos escuelas, un cine y un hospital y se teme que cientos de familias hayan perdido sus hogares.

El Centro de Predicción de Tormentas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) ha señalado que se ha tratado de un tornado de categoría EF4, la segunda máxima, con vientos de hasta 320 kilómetros por hora.

Se da la circunstancia de que en 1999 otro tornado afectó a Moore, destruyó parte de la localidad y mató entonces a 41 personas.

La escuela elemental Briarwood de Moore ha recibido el impacto directo del tornado, según las autoridades.

Un alumno, Lando Hite, ha explicado a la cadena local KFOR, afiliada a CNN, que fue "como la película Twister (...) Había caballos y cosas volando por todas partes".

Completely wiped out street in Moore twitter.com/NicholasOxford…

El presidente de EE. UU., Barack Obama, ha declarado el estado de desastre en Oklahoma, lo cual permitirá la liberación de los recursos necesarios para atender a los damnificados, suministrándoles un refugio temporal y reparando sus viviendas, entre otras cosas. Obama comprometió la ayuda de la administración federal en una conversación telefónica con la gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin. "El pueblo de Oklahoma está en nuestros pensamientos y oraciones", ha subrayado.

El gigantesco tornado ha golpeado a Oklahoma City apenas unas horas después de que en la madrugada del domingo al lunes otros tornados sacudieron el estado y se cobraron la vida de por lo menos dos personas, además de dejar casi una treintena de heridos y unas trescientas casas destruidas.

Estos días, fuertes tormentas de las que emanan los tornados afectan a la región central de EE. UU. y la alerta de las autoridades se extiende por una vasta área del país que comprende desde Texas (al sur) hasta la zona de los Grandes Lagos (norte).

La semana pasada al menos 6 personas murieron tras el paso de varios tornados por la localidad de Granbury y sus alrededores, en el estado de Texas.

The middle of a leveled neighborhood. Trapped people are calling for help vine.co/v/b9179Ljq1zq