Según el 'Washington Post'

EE. UU. 'espía' a través de Apple, Google o Facebook

07/06/2013

A través de los servidores de nueve compañías líderes de Internet en Estados Unidos, los investigadores podrían estar examinando datos que podrían ser usados para seguir a los usuarios.

La Agencia Nacional de Seguridad y el FBI están entrando directamente a los servidores de nueve compañías líderes de Internet en Estados Unidos, lo que permite a los investigadores examinar datos que pueden ser usados para seguir a gente y sus contactos, según ha publicado el diario Washington Post.

El programa secreto contra el terrorismo, cuyo nombre código es PRISM, no había sido revelado previamente al público. Una fuente del Gobierno de Estados Unidos que no estaba autorizada para comentar públicamente el programa ha confirmado su existencia a Reuters.

Los participantes del programa, ha publicado el periódico, incluyen a los actores globales dominantes de Silicon Valley: Microsoft Corp, Yahoo Inc, Google Inc, Facebook Inc, PalTalk, AOL Inc, Skype, YouTube y Apple Inc.

Google, Apple, Yahoo y Facebook han negado que el Gobierno tenga "acceso directo" a sus servidores centrales. Microsoft ha dicho que no participa voluntariamente en ningún programa de recolección de datos del Gobierno y que sólo cumple "con órdenes de solicitudes sobre cuentas o identidades específicas".

Cuando se le ha pedido que respondiera, la portavoz del Washington Post Kristine Coratti ha dicho: "Nosotros respaldamos nuestra historia. El documento de la NSA dice lo que nosotros reportamos".

El reporte se ha conocido el mismo día que otro diario, el británico Guardian, ha revelado que el Gobierno de Estados Unidos está reuniendo registros telefónicos de millones de estadounidenses como parte de sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo.