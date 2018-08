Internacional

Protestas antigubernamentales

Duros enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en Turquía

Redacción

09/06/2013

Este domingo, alrededor de 30.000 personas se han reunido en Estambul en una nueva manifestación contra el Gobierno turco.

Decenas de miles de personas se congregaron hoy en la céntrica plaza de Taksim en Estambul en una nueva muestra de las protestas antigubernamentales que continúan a lo largo de todo el país.

"Taksim está en todas partes, en todas partes resistencia" fue el grito coreado por la plaza, en la que se agolpaban unas 30.000 personas, según presenció Efe, con muchos miles más llenando el adyacente parque Gezi, convertido ahora en un campamento de protesta.

Cañones de agua

Asimismo, la Policía antidisturbios turca empleó este sábado cañones de agua a presión y gases lacrimógenos contra miles de manifestantes que marchaban hacia la céntrica plaza Kizilay, en Ankara, según mostró en directo la televisión Halk.

Varias marchas, en las que participaban unas 10.000 personas, se dirigían a esa plaza en solidaridad con las manifestaciones antigubernamentales que desde hace más de una semana sacuden las principales ciudades de Turquía.

Las protestas comenzaron en la capital turca en un aire festivo cantando, tocando vuvuzelas y lanzando consignas con gente procedente de diversos barrios de Ankara, que se agruparon en el centro de la ciudad.

La Policía intervino cuando los manifestantes se aproximaban a la plaza, en la que pretendían concentrarse, y tras cortar el tráfico en los alrededores de ese céntrico lugar. La Policía dispersó la marcha con cañones de agua a presión y gases lacrimógenos lanzados desde blindados, mientras que los antidisturbios crearon un perímetro de seguridad alrededor de la plaza.

Tras unos enfrentamientos en los alrededores de la plaza, numerosos blindados y agentes custodian ahora la plaza Kizilay, después de haberse dispersado la protesta.

La protesta comenzó a raíz del anuncio de la tala de árboles centenarios de la plaza Taksim para la construcción de un centro comercial, pero la violenta represión policial contra los manifestantes provocó una movilización aún mayor para denunciar lo que consideran autoritarismo de Erdogan.

El partido de Erdogan descarta un adelanto electoral

El Partido Justicia y Desarrollo (AKP) del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha descartado este sábado la posibilidad de que Turquía celebre elecciones anticipadas a causa de las protestas antigubernamentales que han sacudido el país durante la última semana, en las que han fallecido tres personas y más de 3.000 han resultado heridas.

El portavoz de la formación, Huseyin elik, ha destacado que "no hay necesidad de celebrar elecciones anticipadas" y ha subrayado que "el Parlamento funciona como un reloj", según ha informado el diario turco 'Hurriyet'.

"El primer ministro no va a cesar a nadie a quien no considere responsable de los crímenes cometidos contra la población (durante la represión de las manifestaciones). Si sus demandas son como las de los jenízaros pidiendo cabezas, no van a tener éxito", ha manifestado elik.