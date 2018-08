Internacional

Kenia

Cerca de 20 muertos en un asalto a un centro comercial de Nairobi

Redacción

21/09/2013

Una veintena de personas han muerto y varias decenas más ha resultado heridas hoy en el asalto a un centro comercial de Nairobi por parte de un grupo de hombres armados, informa el diario keniano The Standard.

Según han relatado varios testigos, al menos una decena de individuos con atuendo tradicional árabe han irrumpido en el centro comercial de Westgate -uno de los más lujosos de la capital keniana- y han disparado de forma indiscriminada.

De acuerdo con las primeras informaciones, los asaltantes –que después del ataque se enfrentaron a las fuerzas del orden en un largo intercambio de disparos- han cogido como rehenes a trabajadores y clientes del centro comercial, algunos de los cuales han sido liberados por la Policía.

Calles cerradas al tráfico

Los agentes, que tienen rodeado el centro comercial, han desplegado vigilancia aérea en la zona, una de las más ricas de Nairobi, y ha cerrado al tráfico las calles que conducen al lugar del suceso.

En su cuenta oficial de la red social twitter, el ministerio del Interior ha pedido a la prensa que no informe sobre la actuación de la Policía para no facilitar la respuesta de los asaltantes y pedido que no se exagere con las cifras de muertos, que según otras fuentes serían decenas.