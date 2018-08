Internacional

Cerca de un templo

Mueren más de 110 personas en una estampida en la India

Redacción

14/10/2013

El número de hindúes fallecidos en la estampida ocurrida en las cercanías de un templo en el estado central indio de Madhya Pradesh ha aumentado a 110, según informa la prensa local.



El suceso ocurrió ayer por la mañana en un puente sobre el río Sindh que conduce al histórico templo de Ratangarh, situado en el distrito de Datia, donde una multitud se había congregado con motivo de una festividad en honor a la diosa Durga.



Más de un centenar de personas se encuentran heridas, algunas de ellas en estado grave, mientras aún quedan cuerpos por recuperar del río, según el diario The Times of India, que no especificó sus fuentes.



Más de medio millón de personas peregrinaron al templo para celebrar la última jornada (Dushera) de una maratón festivalera de nueve noches y diez días.