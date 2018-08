Internacional

Polémica en Francia

Hollande dice que la joven expulsada puede volver si así lo pide

19/10/2013

La alumna de etnia gitana deportada el pasado 9 de octubre, ya ha dicho que no piensa volver porque le da "miedo" hacerlo sin su familia.

El presidente de Francia, François Hollande, ha afirmado que si la alumna gitana de origen kosovar que fue deportada la semana pasada solicita su regreso para proseguir su escolaridad, esta podrá ser acogida, pero no su familia.

En una breve intervención desde el Elíseo, y en un intento por cerrar la polémica surgida tras la deportación, el jefe del Estado ha reconocido que su detención y posterior expulsión se hizo conforme a la normativa en vigor, pero ha admitido que esta no debería haber tenido lugar durante una excursión escolar.

"No hubo ninguna falta y se respetó la ley", ha indicado el presidente francés, tras haber recibido del ministro del Interior, Manuel Valls, el informe encargado a la inspección general de la Administración para determinar si hubo alguna infracción.

"Hollande no tiene corazón"

Desde Mitrovica, donde reside la familia desde su expulsión la semana pasada, la joven ha declarado no tiene intención de volver sola a Francia.

"Hollande no se ha compadecido de mi familia. No tiene corazón, no entiendo por qué dice que se van a ocupar solo de mí", ha dicho en declaraciones recogidas por la cadena BFM TV, donde ha insistido que le da "miedo" volver sin sus padres y sus cinco hermanos.

Cientos de estudiantes se manifiestan en París contra la decisión de Hollande

Cientos de estudiantes franceses se han manifestado en París en contra de la decisión del presidente, François Hollande, de permitir el regreso de la alumna de origen kosovar deportada la semana pasada, pero no el de su familia.

Convocada por el sindicato estudiantil Union Nationale Lycéenne (UNL), la protesta sucede a otras dos celebradas esta semana para reclamar la vuelta de Leonarda Dibrani, y prevé continuar con una gran manifestación nacional el próximo 5 de noviembre.

"Hollande no ha respondido a ninguna de las exigencias planteadas estos últimos días por los estudiantes", señaló la UNL en su llamamiento.

"Que un alumno sea arrestado a las diez, durante sus clases, o a las doce, cuando vuelve a casa, no cambia nada, no podrá proseguir su escolarización", añadió UNL, para el que Hollande "no ha aportado ninguna solución al caso".