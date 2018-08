Internacional

Espionaje

Kerry admite que el espionaje ha ido 'demasiado lejos'

Redacción

01/11/2013

Además, Obama ha ordenado a la NSA que detenga sus escuchas al FMI y el Banco Mundial.

El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha reconocido este viernes que el espionaje por parte de los servicios de Inteligencia de su país ha ido "demasiado lejos" en algunos casos, pero ha defendido que también ha permitido evitar que se cometieran ataques. "El presidente y yo hemos sabido de algunas cosas que han estado ocurriendo en gran medida con el piloto automático, porque existe la tecnología y la capacidad para ello", ha indicado por vídeo a la conferencia Open Government Partnership 2013 que se celebra en Londres.



"En algunos casos, algunas de estas acciones han llegado demasiado lejos y vamos a intentar asegurarnos de que no ocurre de nuevo en el futuro", ha prometido Kerry, convirtiéndose así en el más alto cargo de la Administración de Barack Obama en hablar abiertamente sobre la polémica del espionaje por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).



No obstante, ha incidido en que "en verdad, hemos evitado que aviones fueran derribados, que edificios saltaran por los aires y que personas fueran asesinadas porque hemos sido capaces de conocer de antemano estos planes".



Así las cosas, para calmar el malestar generado principalmente en Europa por el presunto espionaje masivo que habría afectado a sus ciudadanos, Kerry ha garantizado que "no se está abusando de personas inocentes en este proceso, sino que se trata de un esfuerzo por reunir información".

Igualmente, tras reconocer de nuevo que "en algunos casos se ha ido demasiado lejos de forma inadecuada", ha asegurado que la revisión que ha ordenado Obama de las prácticas de los servicios de Inteligencia lo que busca es que "nadie tenga la sensación de que se está abusando".

Detener escuchas en FMI

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha ordenado a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) que detenga sus escuchas al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en el marco de la revisión de las actividades de Inteligencia del país, según ha informado un funcionario estadounidense familiarizado con el tema.

La orden es la más reciente medida de la Casa Blanca para demostrar que tiene intenciones de detener algunas tareas de vigilancia en medio de las críticas recibidas después de que el excontratista de la NSA Edward Snowden filtró informaciones sobre los programas de recolección de datos de aliados y adversarios de Estados Unidos y ciudadanos del país norteamericano.

Las actividades de vigilancia de la NSA sobre el FMI y el Banco Mundial no habían sido reveladas. Los detalles de ese tipo de programas de espionaje suelen ser sumamente confidenciales.