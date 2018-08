Internacional

Fallece el sacerdote norirlandés Alec Reid

22/11/2013

El sacerdote Alec Reid, que desempeñó un papel fundamental en el proceso de paz irlandés, ha fallecido esta mañana en un hospital de Dublín, según informa BBC.

El sacerdote católico Alec Reid, figura clave durante el proceso de paz de Irlanda del Norte, ha fallecido hoy en un hospital de Dublín a los 82 años. Actuó durante años como interlocutor entre el movimiento republicano irlandés y el gobierno británico. Él fue uno de los testigos que confirmaron el desarme del IRA .

Alec Reid también jugó un papel destacado en Euskal Herria. Su papel de mediación en Irlanda del Norte le convirtió, gracias a la intervención de la Iglesia vasca, en un actor durante el fallido proceso de paz abierto tras el alto el fuego de ETA en 2006. Reid ejerció una labor de interlocución discreta con diferentes agentes, y llegó a pasar largas temporadas en Euskadi. El sacerdote redentorista realizó una importante labor de 'cocina' en la que mantuvo contactos con la mayor parte de los actores implicados en la resolución del conflicto.

Miembro de la orden Redentorista, desempeñó la mayoría de su ministerio en el monasterio Clonard del norte de Belfast, donde durante 40 años vivió de cerca el conflicto armado entre católicos y protestantes. Nacido en el condado de Tipperary, en la República de Irlanda, el sacerdote actuó como intermediario entre el presidente del Sinn Fein, Gerry Adams, y el líder del Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP, nacionalista moderado), John Hume, quienes en negociaciones secretas aspiraban a lograr una tregua del IRA y establecer conversaciones de paz con el Gobierno británico.



Con su papel como mediador se ganó la confianza de los dirigentes del ya inactivo IRA y llegó a reunirse también con varios primeros ministros irlandeses. Con la firma el 10 de abril de 1998 del Acuerdo del Viernes Santo y el comienzo del proceso de paz en la región, Reid siguió muy vinculado a los esfuerzos de los republicanos por abandonar definitivamente la violencia.



Cuando finalmente el IRA anunció en 2005 la destrucción de todos sus arsenales, el religioso, junto al reverendo protestante Harold Good, se convirtió en uno de los testigos de este proceso por la Comisión Internacional Independiente de Desarme.

Con el proceso de paz encarrilado, Reid ofreció sus conocimientos en la resolución de conflictos en otras partes del mundo, como en Euskal Herria, donde residió periódicamente desde 2002 y mantuvo reuniones con todos los partidos.



Reid será recordado por una de las imágenes más icónicas del conflicto norirlandés, en la que da la extremaunción a dos soldados británicos asesinados durante un funeral de combatientes del IRA en Belfast en 1988.

"Enorme contribución al proceso de paz"



El viceministro principal norirlandés y número dos del Sinn Fein Martin McGuinness ha destacado hoy la personalidad "extraordinaria y humilde" del sacerdote, así como su "enorme contribución al proceso de paz". "Me siento profundamente apenado, no lo he digerido aún", ha declarado Gerry Adams, quien describió el monasterio de Clonard, el lugar de trabajo de Reid, como "la cuna del proceso de paz".



"Alec Reid vivió de acuerdo con el mensaje del Evangelio. Adoptó una visión que era contraria a la oficial, que negaba el diálogo", ha añadido Adams al recordar cuando Londres y Dublín rechazaban tender puentes con el movimiento republicano.