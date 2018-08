Internacional

Supuestos pagos de sobornos

El expresidente argentino Fernando de la Rúa es absuelto

Redacción

23/12/2013

Un tribunal argentino ha absuelto al expresidente de un delito de supuestos pagos de sobornos a senadores para la aprobación en el año 2000 de una polémica reforma laboral.

Un tribunal argentino ha absuelto hoy al expresidente Fernando de la Rúa (1999-2001) de un delito de supuestos pagos de sobornos a senadores para la aprobación en el año 2000 de una polémica reforma laboral, han informado fuentes jurídicas.

El Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de seis años de prisión para De la Rúa, imputado como presunto coautor del delito de cohecho activo agravado.

Según el Centro de Información Judicial, la sentencia absuelve también a los otros siete imputados en la causa, para los que la Fiscalía había pedido la misma condena.

Se trata de quien fuera director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (servicio secreto) Fernando de Santibáñez, y los exsenadores peronistas Alberto Tell, Augusto Alasino y Remo Constanzo.

También han sido absueltos el exsenador del Partido Justicialista (PJ) Ricardo Branda, el exministro de Trabajo Alberto Flamarique y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto.

El juicio, que comenzó el 14 de agosto de 2012, es el segundo contra un ex mandatario democrático argentino desde la última dictadura (1976-1983).

En junio pasado, el ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) fue condenado a 7 años de prisión por un presunto contrabando de armas a Croacia y Ecuador, aunque por su condición de senador no tendrá que ingresar en la cárcel.