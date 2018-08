Internacional

Polémica

La NSA controla la 'huella digital electrónica' de Angela Merkel

21/01/2014

Según el diario Bild, la NSA ha dejado de escuchar el móvil de la canciller, pero dispone de un sofisticado programa de vigilancia que controla todas sus comunicaciones electrónicas.

El periódico Bild asegura que, tal y como declaró Obama la semana pasada, la NSA ha dejado de escuchar el móvil de la canciller Angela Merkel, pero que dispone de un sofisticado programa de vigilancia que controla todas sus comunicaciones electrónicas.

El programa, llamado "Huella dactilar de comunicaciones", puede valorar y analizar todas las comunicaciones electrónicas realizadas por Angela Merkel, incluidas las llamadas telefónicas y el correo electrónico.

El diario destaca, en boca de un agente de la NSA, que coleccionan "números de teléfono y direcciones electrónicas con las cuales un jefe de gobierno se comunica". Así, la NSA es capaz de controlar todo el tráfico de información que se produce sin necesidad de espiar directamente a la canciller. El periódico destaca además que la información que recoge la NSA es enviada directamente al despacho oval.

El espionaje por parte de la NSA provocó una lluvia de protestas de varios países amigos de Estados Unidos, entre ellos Alemania. Obama, por su parte, aseguró la semana pasada que ha impuesto restricciones en el espionaje de sus servicios de inteligencia: "Mientras yo sea presidente de Estados Unidos, la canciller alemana no tendrá que preocuparse de este problema. El hecho de que no tengamos siempre una misma opinión sobre política exterior, no es una razón para realizar escuchas telefónicas", aseguró.