Snowden: 'Los representantes del Gobierno me quieren muerto'

26/01/2014

El exanalista de la NSA ha ofrecido en Alemania una entrevista que será emitida en la noche del domingo.





El exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden teme sufrir algún atentado de las autoridades estadounidenses, según manifestó a la cadena pública alemana ARD, en la primera entrevista televisiva que da a nivel mundial y que se retransmitirá en la noche del domingo. "Los representantes del Gobierno me quieren muerto" aseguró Snowden en la conversación con el periodista alemán Hubert Seipel.



Como prueba de estas intenciones, Snowden mencionó un articulo publicado en la página web "Buzzfeed" en el que miembros del Pentágono habrían manifestado su voluntad de acabar con la vida del exanalista de inteligencia. "Estas personas, que son funcionarios del Gobierno, han dicho que les gustaría meterme un tiro en la cabeza o envenenarme cuando salga del supermercado y ver como muero bajo la ducha" aseguró Snowden durante la entrevista.



Snowden, acusado por EE. UU. de espionaje y traición, y que actualmente se encuentra asilado en Rusia, también reiteró su convencimiento de que los servicios secretos de EE. UU. espiaron a las empresas del resto de países. "Si hay alguna información de Siemens que pueda servir a los intereses de Estados Unidos, aunque no tenga que ver con la seguridad nacional la tomarán a pesar de todo" apuntó.

La NSA negó hacer espinaje industrial



Esta afirmación choca con las de la portavoz de la NSA Vanee Vines recogidas por el "The New York Times" el pasado 14 de enero y en las que negaba dicha práctica. "Nosotros no usamos nuestros servicios de inteligencia para robar secretos comerciales de compañías extranjeras en beneficio de las empresas de EE. UU. y su competitividad internacional", afirmó Vines.



Snowden también explicó que ya no se encuentra en posesión de ninguna información ya que hizo entrega de ella a varios periodistas escogidos para que se encargasen de su publicación.