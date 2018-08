Internacional

Acuerdo

La UE abre una nueva etapa en su relación con Cuba

Redacción

10/02/2014

Una vez que la Alta Representante de Política Exterior de la UE ha recibido luz verde, corresponde a sus servicios de acción exterior europeos iniciar los contactos con las autoridades cubanas.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han aprobado hoy las condiciones para negociar con el régimen cubano un acuerdo sobre diálogo político y cooperación que permita normalizar las relaciones con Cuba y "alentar" reformas democráticas y modernización en la isla, según han informado fuentes diplomáticas.



La decisión la han secundado sin discusión los jefes de las diplomacias europeas, después de que las directrices de este mandato negociador hayan sido perfiladas durante meses en discusiones a nivel de expertos, hasta superar las reservas de países que, como Alemania y Suecia, tenían dudas sobre dar este paso.



Una vez que la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Catherine Ashton, ha recibido luz verde de los Veintiocho, corresponde a sus servicios de acción exterior europeos iniciar los contactos con las autoridades cubanas e iniciar el diálogo.



Se trata de un giro relevante en las relaciones bilaterales porque está llamado a reemplazar la Posición Común que la UE adoptó en 1996 --a instancias del gobierno español de José María Aznar--, pero no supondrá en la práctica un cambio sustancial en la política europea hacia la isla, según explican fuentes europeas.



El objetivo del futuro pacto es crear un "marco sólido, estable y predecible" entre ambas partes, lo que permitiría a la UE "animar a que haya un mayor respeto de los Derechos Humanos" y "apoyar los cambios y reformas" iniciados por el régimen de Raúl Castro. Las reformas democráticas "no se pueden comprar", advierte un alto funcionario europeo, pero sí "acompañar".



El convenio se asentará sobre el diálogo político y la cooperación, pero dejará fuera un tercer pilar habitualmente presente en este tipo de acuerdos, el comercial. "La idea de un acuerdo de libre comercio no ha estado en las conversaciones", indican fuentes diplomáticas, aunque sí se espera que la normalización de las relaciones potencie las inversiones europeas en áreas con potencial como la agricultura y el turismo.