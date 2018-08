Internacional

Recortes

Hollande mantendrá su política de ajuste aunque cambie de Gobierno

27/03/2014

El rumor de que Hollande cambiará la semana próxima a su primer ministro, Jean-Marc Ayrault, coge cada vez más fuerza.

El presidente francés, François Hollande, mantendrá su política de reducción masiva de las cotizaciones sociales y del gasto público aunque remodele su Gobierno tras la segunda vuelta de las municipales el próximo domingo, en respuesta al revés electoral que ya sufrió en la primera.

Dos pesos pesados del actual Ejecutivo -ambos socialistas-, el ministro de Exteriores, Laurent Fabius, y el de Trabajo, Michel Sapin, han coincidido en esa idea, sin querer confirmar el rumor cada vez más generalizado de que Hollande cambiará la semana próxima a su primer ministro, Jean-Marc Ayrault.

Sapin, en una entrevista radiotelevisada por "RMC" y "BFM TV",ha precisado que el presidente de la República no va a intervenir en el debate público antes del voto del próximo domingo, pero "después, evidentemente (...) lo hará" para explicar sus intenciones y "no forzosamente" con el mismo equipo.

El ministro de Trabajo ha insistido en que "hay que mantener la dirección", y en particular el llamado "pacto de responsabilidad" que debe formalizarse a finales de abril, y supondrá una disminución de las cotizaciones sociales de las empresas de 30.000 millones de euros.

"Eso no se hace con un toque de varita mágica", ha subrayado al ser interrogado por qué tarda tanto en materializarse desde su anuncio en enero, antes de recordar que esa rebaja de cotizaciones no se va a financiar con un aumento de impuestos, sino con "ahorros" en el gasto público, y eso hay que hacerlo "en condiciones que no perjudiquen a la economía".

A mediados de abril se espera que Francia presente a la Comisión Europea su programa de recorte del gasto público de 50.000 millones de euros para cumplir sus objetivos de baja del déficit.